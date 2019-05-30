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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklıyor.

Adalet Bakanlığının uzun süredir hazırlığını sürdürdüğü 2019 Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklanıyor.

Yargıda birçok yeni uygulama

Yargıda birçok yeni uygulama Belgede, yargı alanında birçok yeni uygulama yer alıyor. Özellikle, hâkim ve savcıların ihtisaslaşması, atandıkları yerde ne kadar kalacaklarına yönelik teminat verilmesi, yeni uzlaşma modelleri, hükümlü veya tutukluların aileleri ile görüntülü görüşebilmesi ve ağır hasta hükümlülerin infaz süreçlerine ilişkin yeni adımlar atılıyor. Türkiye'nin yargı alanındaki yeni yol haritası anlamına gelen belge, dokuz ana başlıktan oluşuyor ve önümüzdeki sürece ilişkin yargı alanında yaklaşık 70 hedef sıralanıyor. 

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