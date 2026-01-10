BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda yaptığı bir ziyaretin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaretinin ardından burada kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirterek, "Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kura heyecanı! Bakan Kurum: Projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Antalya'da kura heyecanı! Bakan Kurum: Projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan patlama!
Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan patlama!
Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Valilik, İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Valilik, İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "birlik" çağrısı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "birlik" çağrısı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor
Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor
CHP lideri Özgür Özel'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerine özel ayrıcalıklar
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerine özel ayrıcalıklar
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız