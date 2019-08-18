Cumhurbaşkan Erdoğan'ı övüp Cem Yılmaz'ı topa tuttu! Tuğba Ekinci'nin paylaşımları olay

Hayretsin Cemcik: "Kendilerini farklı sanarlar, çoğu da ilaç bağımlısıdır. Toplumsal siyasi konular bu tip insanların anlayacağı konular değildir. Alkol şişeleri dizmek nedir ergen gibi. Ne özgürlükle ne de siyasetle alakası var bu artistliklerin, sadece alkolik gençlik oluna gelir yazık. Her gün şişe koyuyorsun, hayretsin Cemcik yanlışsın. (Cenazelerde gülmen gibi şeyler bunlar)""