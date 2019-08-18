Cumhurbaşkan Erdoğan'ı övüp Cem Yılmaz'ı topa tuttu! Tuğba Ekinci'nin paylaşımları olay
Sosyal medya hesabından "Bir daha böylesi gelemeyecek, değerini bilin" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran Tuğba Ekinci, alkollü fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü.
Aylardır sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam eden Tuğba Ekinci, bu sefer Cem Yılmaz'a sarf ettiği sözler nedeniyle çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Ekinci, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdükten kısa bir süre sonra Cem Yılmaz'ı paylaşıp tepki gösterdi.
Cem Yılmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce kardeşi Can Yılmaz'la paylaştığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayan Ekinci, "Duygu bozukluğu olan bipolar hastalarına yakın kişilikleri ciddiye almayın" diyerek ünlü komedyene şu sözleri sarf etti:
Hayretsin Cemcik: "Kendilerini farklı sanarlar, çoğu da ilaç bağımlısıdır. Toplumsal siyasi konular bu tip insanların anlayacağı konular değildir. Alkol şişeleri dizmek nedir ergen gibi. Ne özgürlükle ne de siyasetle alakası var bu artistliklerin, sadece alkolik gençlik oluna gelir yazık. Her gün şişe koyuyorsun, hayretsin Cemcik yanlışsın. (Cenazelerde gülmen gibi şeyler bunlar)""
Cem Yılmaz ne diyecek?: Tuğba Ekinci'nin bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Cem Yılmaz'ın Ekinci'ye sessiz kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.