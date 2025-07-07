Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınması sonrasında partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı konuşmaya yönelik tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

Ne olmuştu?

Hafta sonu CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu sözlerle hedef almıştı:

"Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla. Seni yüzde 29 ile orada oturtmayacağız Erdoğan. 81 ilde sen fragman izliyorsun, fragman. Korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş, senden beter kötüleşmeyen ne olsun. Madem birinci partisin, gel. Allah’ın korkağı. Allah’ın korkağı, sen birinci parti olsan parende atarak sandığa gidersin. Ondan sonra Mısır’daki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye’deki o demokrasi meydanlarını."