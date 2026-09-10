Cuma namazı öncesi sela saati merak ediliyor! Diyanet’e göre cuma selası saat kaçta verilir?

Cuma günü yaklaşırken sela ve namaz saatleri yeniden araştırılmaya başlandı. “Cuma selası ne zaman okunur?”, “Bu hafta cuma selası saat kaçta verilecek?”, “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Diyanet cuma sela saati kaç?” gibi sorular merak ediliyor. Diyanet kaynaklarına göre cuma selası, cuma ezanından yaklaşık bir saat önce okunuyor. Ancak öğle vakti şehirden şehre değiştiği için sela saati de her yerde aynı olmuyor. Peki 11 Eylül Cuma günü sela saat kaçta okunacak? İşte ayrıntılar...

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında cuma selasının, cuma ezanından yaklaşık bir saat önce okunmasının geleneksel bir uygulama olduğu belirtiliyor. Selanın amacı cuma namazını hatırlatmak ve vatandaşları ibadete hazırlamak olarak ifade ediliyor. Bu nedenle sela saati, o günün öğle ve cuma namazı vaktine göre şekilleniyor.

BU HAFTA CUMA SELASI SAAT KAÇTA VERİLECEK?

11 Eylül 2026 Cuma günü sela için Türkiye genelinde tek bir saat bulunmuyor. Diyanet namaz vakitlerini il ve ilçelere göre ayrı ayrı hesaplıyor. Bu nedenle cuma selası da bulunduğunuz yerdeki öğle vaktinden yaklaşık bir saat önce okunuyor. Örneğin Diyanet’in farklı bölgeler için yayımladığı 11 Eylül öğle vakitleri 11.43, 12.36 ve 13.16 gibi farklı saatlerde bulunuyor.

DİYANET’E GÖRE CUMA SELASI SAATİ NASIL BELİRLENİR?

Cuma selası için ayrı bir merkezi saat takvimi yerine bölgenin namaz vakti esas alınıyor. Cuma namazı öğle vaktinde kılındığı için, geleneksel uygulamadaki yaklaşık bir saatlik süre geriye doğru hesaplanıyor. Bu nedenle vatandaşların kendi il veya ilçelerindeki Diyanet öğle vaktini kontrol etmesi gerekiyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı vakti de şehre göre değişiyor. Diyanet’in resmi namaz vakitleri sayfasında 11 Eylül 2026 için her il ve ilçenin öğle saati ayrı ayrı yer alıyor. Bu nedenle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde cuma namazı aynı dakikada başlamıyor. En doğru saat, Diyanet’in yerleşim yerine özel namaz vakitleri ekranından kontrol ediliyor.

CUMA SELASI NEDEN OKUNUR?

Cuma selası, Müslümanlara cuma gününü ve yaklaşan cuma namazını hatırlatmak amacıyla okunuyor. Diyanet kaynaklarında selanın aynı zamanda salavat getirmeyi hatırlattığı ve özellikle günlük hayatın yoğunluğu içinde cuma vaktine dikkat çektiği ifade ediliyor. Uygulama, Türkiye’nin pek çok bölgesinde uzun süredir devam ediyor.

CUMA SELASI İLE CUMA EZANI AYNI MI?

Cuma selası ile cuma ezanı aynı uygulama değil. Sela, cuma namazından önce hatırlatma amacıyla okunurken ezan namaz vaktinin girdiğini bildiriyor. Bu nedenle sela ezandan daha erken duyuluyor; cuma namazı ise öğle vaktinin girmesiyle kılınıyor.