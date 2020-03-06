Cuma mesajları farklı resimli hayırlı cumalar mesajları
Yeni ve en güzel sözlerle resimli cuma mesajlarini sizin için hazırladık. 2020 yılında Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlamayı ve dualarını istemeyi unutmayın. İşte SMS olarak da atabileceğiniz hadisli ayetli farklı cuma mesajları;
Bugün Mart ayının ilk cuma günü. Kısa ve uzun cuma mesajı seçenekleriyle Whatsapp üzerinden cuma mesajlarını yakınlarına gönderebilirsiniz. Sizler ve bu mübarek günü anlamlı farklı yeni resimli cuma mesajları ile daha da anlamlandırabilirsiniz. İşte, 6 Mart 2020 Whatsaap'a özel kısa uzun anlamlı cuma mesajı seçenekleri derlemesi ve en güzel cuma mesajı sözleri...
Resimli Cuma mesajlarını sizin için özel olarak internethaber.com olarak derledik. 2019 yılına özel cuma mesajlarını sizlere resimli ve hadisli güzel sözlerle mesajlar hazırladık. Resimli cuma mesajlarını cepten kısa SMS olarak sevdiklerinize atabilirsiniz. Cuma günü için peygamberimiz bir hadisinde 'Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidi.' demiştir. Cuma günü edilen dualar ve kılınan namazın sevabı büyüktür. Cuma gününüz hayırlı olsun diyor ve sizlere cuma mesajlarını sunuyoruz.
CUMA MESAJLARI : Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar… – Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.
CUMA HADİSLERİ : Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)