Cuma mesajları değişik yeni resimli 2020 anlamlı cuma sözleri
Müslümanın bayramı olan mübarek cuma günü hepimize kutlu olsun. Bugüne özel sevdiklerinize, yakınlarınıza, eşinize dostunuza yollayacağınız en güzel cuma mesajları resimli cuma sözleri ve ayetli kısa cuma sözleri sayfamızda. Siz de cuma mesajlarını yollayın onların hayır duasını alın.
Müslüman alemi bir cuma gününe daha erişmenin heyecanı yaşarken biz de sizler için yakınlarınıza yollayacağınız en güzel resimli cuma mesajlarını ve ayetli cuma sözlerini sizin için hazırladık. 7 Şubat 2020 Cuma gününe özel seçilmiş en anlamlı Cuma mesajları haberimizde...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI : Ne ev sahibiyim bu alemde, Nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz… Yüreğim kıymet bilene emanet… Gerisi rabbime teslimiyet…! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar… Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar…
Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar Allah’ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile. Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun… Hayırlı Cumalar. Rabbim nefsimize Celaliyle, kalbimize Cemaliyle, hayatımıza Hikmetiyle, hatalarımıza Rahmetiyle, mahşerde Muhammed’iyle yardım etsin İnşallah. Dualarınız da yer bulmak ümidiyle Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.