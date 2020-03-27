Cuma mesajları 2020 yeni yazılı kısa cuma mesajları
Bugün 27 Mart cuma günü.. islam alemi için önemi büyük hayırlara vesile olan bu mübarek cuma gününde tüm müminler Allah'a dua edecek. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde sizler için en güzel cuma mesajlarını ve resimli yeni 2020 kısa cuma sözlerini derledik. Siz de sevdiklerinize cuma mesajı yollayın, dualarında yer alın
Bugün Şaban ayının ilk cuma günü... Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde birlik ve beraberliğe ve dua etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Duaların kabul olduğu, ellerin Allah'a açıldığı bu mübarek cuma günü için en güzel resimli cuma mesajlarını sizler için derledik.
Sizde yeni kısa cuma mesajlarını sevdiklerinize, eşimize dostunuza yollayın onların hayır dualarında yerinizi alın.
: Ne ev sahibiyim bu alemde, Nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz… Yüreğim kıymet bilene emanet… Gerisi rabbime teslimiyet…! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar… Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar…
Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar Allah’ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.