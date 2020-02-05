Cuma günü kuvvetli kar yağışı vuracak! Meteoroloji İstanbul için 1 gün erteledi

TÜRKİYE kara kışın etkisi altına girdi. Perşembe günü itibariyle yurdun batı kesimleri Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ve kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Kocaeli illerinde önce sulu kar yağışı başlayacak. Asıl kar yağışı ise bir gün sonraya kaldı. Cuma günü bu kez Karadeniz üzerinden gelecek kar yağışı ile sıcaklık 15 derece birden düşecek ve yurdun büyük bir kısmı etkilenecek. 4 gün sürecek kar yağışı sebebiyle bir çok ilde okulların tatil olma ihtimali var. İşte son hava durumu tahmini: