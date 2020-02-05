Cuma günü kuvvetli kar yağışı vuracak! Meteoroloji İstanbul için 1 gün erteledi
İSTANBUL ve Ankara başta olmak üzere Türkiye Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı etkisine giriyor. Perşembe günü başlayacak olan kar yağışı 4 gün boyunca devam edecek. Meteoroloji Cuma günü yeni bir kar yağışının Karadeniz üzerinden ineceğini duyurdu.
TÜRKİYE kara kışın etkisi altına girdi. Perşembe günü itibariyle yurdun batı kesimleri Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ve kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Kocaeli illerinde önce sulu kar yağışı başlayacak. Asıl kar yağışı ise bir gün sonraya kaldı. Cuma günü bu kez Karadeniz üzerinden gelecek kar yağışı ile sıcaklık 15 derece birden düşecek ve yurdun büyük bir kısmı etkilenecek. 4 gün sürecek kar yağışı sebebiyle bir çok ilde okulların tatil olma ihtimali var. İşte son hava durumu tahmini:
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? : Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Edirne'den giriş yaptı. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'de kar yağışı var. Meteoroloji İstanbul için perşembe gününe kar vermişti. Ancak yenilenen hava durumu tahminine göre beklenen kar 1 gün sonraya kaldı. İstanbul'da yarın sabaha karşı sulu kar yağışı kentte etkili olmaya başlayacak. Etkili kar yağışı ise İstanbul'da cuma günü görülecek. Pazar gününe kadar da kesintisiz devam edecek olan kar yağışı okulların haftanın son gününde tatil olmasına sebep olabilir.
Okullar tatil olmaya başladı : Erzincan, Ağrı ve Van'da il genelinde tüm okullar tatil edilirken, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Şırnak ve Tunceli'nin ise bazı ilçelerinde kar tatili kararı çıktı. Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası ve kar yağışı ise Edirne'den giriş yaptı.
Cuma günü yeni bir soğuk hava geliyor : Meteoroloji haftanın son gününde ise bu kez Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olmaya başlayacağını duyurdu. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren gelecek soğukla birlikte Doğu Akdeniz kıyıları dışında ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı yurdun doğu kesimlerini de kapsamına alacak. Haftasonunda kar yağışı sürecek.