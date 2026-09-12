Cuma ekranında sürpriz değişiklik! Var Mısın Yok Musun bitti mi, final mi yaptı?

Büyük ödülleri ve heyecan dolu anlarıyla ekran başındakileri kilitleyen efsane yarışma Var Mısın Yok Musun, 11 Eylül Cuma akşamı izleyicileriyle buluşamadı. Yayın günlerinde reyting listelerini zorlayan yarışmanın TV8 ekranlarındaki yayın akışında yer almaması, "Yarışma final mi yaptı, bitti mi?" tartışmalarını beraberinde getirdi. Kanal yönetiminin ve yapım ekibinin yayın akışında yaptığı son dakika değişikliği sonrası izleyiciler programın akıbetini araştırmaya başladı. Peki, Var Mısın Yok Musun bitti mi, neden yayınlanmıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı ve yarışmaya dair en güncel detaylar…

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, Var Mısın Yok Musun yarışması final yapmadı ve yayından kaldırılmadı. Programın akıştan çıkarılması kanaldaki yayın takvimi ve özel yayın düzenlemelerinden kaynaklanıyor.

11 EYLÜL CUMA VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YAYINLANMIYOR?

TV8 yönetiminin yayın akışında gittiği yayın düzenlemesi ve özel program kuşakları nedeniyle yarışmanın yeni bölümüne 11 Eylül Cuma akşamı yer verilmedi. Hafta sonu ve prime-time kuşağındaki canlı yayın yoğunluğu sebebiyle yarışma bu akşamlık ekranlara gelmiyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mavi ve kırmızı kutuların heyecanla açıldığı yarışma programı, yayın takvimindeki aranın ardından önümüzdeki günlerde ilan edilecek yeni yayın gününde TV8 ekranlarındaki yolculuğuna devam edecek.