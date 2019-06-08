Çukur'un yıldızından annesine jest! Dilan Çiçek Deniz ev bakıyor
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den annesine büyük jest. Dilan Çiçek annesine ev hediye edecek.
Geçtiğimiz haftalarda 72. Cannes Film Festivali'ne katılarak adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, annesi Hale Temizyürek için Marmaris’ten ev bakıyor.
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Tatil için gittiği Marmaris'i annesinin de çok sevdiğini bilen güzel oyuncu, satın almak için sahibiyle anlaşmak üzere olduğu evi ise annesine hediye edecek.
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Annesinin Marmaris'te temiz hava ve yeşillikler içerisinde vakit geçirmesini isteyen Dilan Çiçek Deniz'in Hale Hanım'a bu jesti için de yaklaşık 500 bin TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor.
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Geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile tatilde olduğunu ifade eden Dilan Çiçek, kilosu yüzünden çok eleştirilmişti.
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