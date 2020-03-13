Çukur'un yıldızı Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner gecelerde böyle yakalandılar!
Sürekli gündeme bir dargınlıkları bir barışmalarıyla gündeme gelen oyuncu Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, ayrılığa tekrar dayanamadılar. Çift, dün gece gittikleri bir mekanda beraber olduklarını dosta düşmana gösterdiler.
Show TV'nin Çukur dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılık sebebi olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti. Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanladı.
Bu iddiaların ardından tekrar barıştıkları söylentileri çıkan çiftten bu kez oyuncu Kubilay Aka, sevgilisi Miray Daner'i aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Birkaç ay önce çıkan haberlerde Aka'nın bir kadınla sosyal medya yazışmaları ifşa edildi.
Konuyla ilgili olarak oyuncu, "Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabii ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.
"Bir mekanda beraber yakalandılar": Yaşanan onca gelişmelerden sonra kesin olarak yollarını ayırdıkları düşünülen çiftten flaş bir hareket geldi.