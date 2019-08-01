Çukur'un yıldızı Kubilay Aka ayrılığı duyurdu Miray Daner'e vedası olay oldu
Vatanım Sensin setinde tanışıp iki buçuk yıldır birlikteliklerini sürdüren Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Çukur dizisinde yıldızını parlatan Kubilay Aka ve Medcezir dizisinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Miray Daner'den kötü haber geldi. Her fırsatta sosyal medya hesaplarından birbirlerine ilan-ı aşk eden çift, bu sefer ayrıldıklarını paylaştı.
24 yaşındaki genç oyuncu Kubilay Aka, önceki gün Instagram hesabından ayrıldıklarına dair bir mesaj paylaştı. Aka, 2,5 yıldır birlikte olduğu Miray Daner hakkında şu ifadelere yer verdi:
Ortak karar: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi.
İhanet söz konusu olamaz: İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz."