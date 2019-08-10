Çukur'un yıldızı Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalandı küplere bindi: Kafanı gözünü kırarım

Sevgilisi ile önceki gece Karaköy'de eğlenen Ceyhan, mekan çıkışı görevlilerden taksi çağırmalarını istedi. Ünlü oyuncu, o esnada fotoğraflarını çeken bir muhabirin üzerine yürüyerek “O flaş bir daha patlarsa kafanı gözünü kırarım, o çektiklerini de hemen siliyorsun” ifadelerini kullandı.