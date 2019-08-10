Çukur'un yıldızı Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalandı küplere bindi: Kafanı gözünü kırarım
Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da adlı internet dizisiyle ününe ün katan ve ardından Çukur dizisine dahil olan Cihangir Ceyhan, Karaköy'de sevgilisiyle görüntülendiğini anlayınca kameramanlara saldırdı.
İlk olarak internet ortamında tanınan, Çukur dizisine dahil olduktan sonra ise adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Cihangir Ceyhan, kameramanlarda yaşadığı bir tartışma nedeniyle gündeme geldi. Ceyhan sevgilisiyle görüntülenince kameramanların üzerine yürüdü.
Sevgilisi ile önceki gece Karaköy'de eğlenen Ceyhan, mekan çıkışı görevlilerden taksi çağırmalarını istedi. Ünlü oyuncu, o esnada fotoğraflarını çeken bir muhabirin üzerine yürüyerek “O flaş bir daha patlarsa kafanı gözünü kırarım, o çektiklerini de hemen siliyorsun” ifadelerini kullandı.
Taksi geldiği halde tehditlerine devam eden Cihangir Ceyhan, "Şimdi taksiye bineceğim o makine kalkmayacak, sana bu son uyarım" diyerek sevgilisiyle oradan uzaklaştı.
Peki Cihangir Ceyhan kimdir?: 1989 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan’ın burcu Terazi’dir. Adana’da doğmuştur.