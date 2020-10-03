Çukur'un yıldızı Çağrı Atakan'la sevgilisi Eda Taşpınar'dan evlilik açıklaması
Çukur'un yıldızı Çağrı Atakan'la kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Eda Taşpınar, sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Taşpınar, muhabirlerin evlilik sorularına yanıt verdi.
Keyifli oldukları görülen çiften Çağrı Atakan, "Göbek mi yaptınız?" sorusuyla karşılaşınca imdadına Eda Taşpınar, yetişti. Sosyetik güzel, "Onda da göbek varsa, adam takır, takır" diye konuşup güldürdü.
Taşpınar'ın sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımların gündem olduğu hatırlatılınca, sosyetik güzel, "Sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum. Fotoğrafların altına da hayatla ilgili yazılar yazmayı çok seviyorum. Onun için de sosyal medyayı kullanıyorum. Bir de işimin bir parçası, bilindiği üzere benim bir şirketim var dokuz sene evvel kurduğum, onun da bir parçası" dedi.
Paylaşımlarının altına yazdığı güzel sözler Çağrı Atakan’a hatırlatılıp Eda Taşpınar, "Romantik midir?" sorusuna, "Romantik. Duygusal bir kadın" yanıtını verdi.
Taşpınar ise, "Öyle gözükmesem de, dışarıdan böyle dan dun biri gözüküyorum. İç dünyam öyle değil yani. İyi bir şey, her şeyden biraz lazım bu hayatta. Tek bir şey olmak sıkıcı bence. İnsanların beklenmediği bir şeyler karşılaşıyorlar bende, daha soğuk birini bekliyorlar. Güzel oluyor insanları şaşırtmak" dedi.