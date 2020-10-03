Çukur'un yıldızı Çağrı Atakan'la sevgilisi Eda Taşpınar'dan evlilik açıklaması

Taşpınar'ın sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımların gündem olduğu hatırlatılınca, sosyetik güzel, "Sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum. Fotoğrafların altına da hayatla ilgili yazılar yazmayı çok seviyorum. Onun için de sosyal medyayı kullanıyorum. Bir de işimin bir parçası, bilindiği üzere benim bir şirketim var dokuz sene evvel kurduğum, onun da bir parçası" dedi.