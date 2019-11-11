Çukur'un yeni fragmanında Yaman ve Nehir'in öpüşmesi olay oldu
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı, Yamaç ve Nehir'in öpüşme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.
Ay Yapım imzalı Show Tv dizisi Çukur'un merakla beklenen 3. sezon 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlanır yayınlanmaz Yamaç Koçovalı ve Yavuz Çoban yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda Yamaç ile Nehir de öpüşmesi sosyal medyaya damga vurdu.
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Yamaç, Aliço'yu kurtarmak için zorla Yavuz Çoban'ın evine girmek isterken korumalar tarafından yakalanıyor ve Yamaç'tan hesap soran Yavuz Çoban, 'Oğlumu benden mi kurtaracaksın' diyor.
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Aliço ise babasının verdiği gizli ve zor görevi yerine getirmeye çalışıyor. Ancak, Yavuz Çoban'ın evine silahlı saldırı yapılıyor.
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Fragmana damga vuran an ise Yamaç ve Nehir'in yakınlaşması oluyor. Nehir, sahilde otururken yanına gelen Yamaç'ı dudağından öpüyor.
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