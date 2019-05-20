Çukur'un yapımcısına büyük şok! Ünlü yazar Azra Kohen mahkemeye verdi

Azra Kohen, Fİ-Çİ-Pİ üçleme eserlerini dizi olarak işleme haklarını 26 Eylül 2017'de İşleme Hakkının Devri Sözleşmesi ile Ay Yapım'a devretmişti. Eserlerin dizi olarak işlenmesi teklifini iki koşul ile kabul ettiğini belirten Azra Kohen, sözleşmeye iki şartı koydurdu. Azra Kohen sözleşmeye birinci Koşul olarak, 'Eserlerin ana fikrine, karakterlerine sadık kalınmasını istedi. İkinci koşul olarak ise 'Dizi içerisinde yer alacak reklamların, yazarın yarattığı karakterlerin temsil ettiği değerlere uygun olması ve yazarın insan sağlığına zararlı olduğuna inandığı paketlenmiş gıda, boyalı içecek ve yiyecek tanıtımlarının kesinlikle dizide yer almamasını' talep etti.