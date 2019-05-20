Çukur'un yapımcısına büyük şok! Ünlü yazar Azra Kohen mahkemeye verdi
Kuruculuğunu Kerem Çatay'ın üstlendiği AY Yapım adlı şirket, yazar Azra Kohen'in üçleme eseri 'Fİ Çİ Pİ'nin dizi olarak çekilmesi yüzünden mahkemelik oldu.
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin yapımcılığını üstlenen AY Yapım adlı şirketin, Azra Kohen'in kitaplarından uyarlanan, ilk bölümü 2017 yılında yayınlanan ve internette izlenebilen Fi adlı dizi yüzünden başı derde girdi. Kohen, AY Yapım Prodüksiyon A.Ş'ye, eserlerinin sözleşmeye aykırı kullanıldığının tespiti için dava açtı.
Kohen, ikinci sezonda 'Çİ' isimli eserin içeriğinin kullanılacağı yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen Ay Yapım'ın 'Pİ' isimli eserin içeriğini kullanarak sözleşmeyi ihlal ettiğini belirtti. Bu durumun haklarına zarar verdiğini, okuyucu kitlesi önünde küçük düşmesine neden olduğunu iddia eden Azra Kohen dilekçesinde, "Diziyi izleyip kitapları okumayanlar önünde yazar, ahlaka aykırı hikayeler yazmakla itham edilir hale sokulmuştur" dedi.
Azra Kohen, Fİ-Çİ-Pİ üçleme eserlerini dizi olarak işleme haklarını 26 Eylül 2017'de İşleme Hakkının Devri Sözleşmesi ile Ay Yapım'a devretmişti. Eserlerin dizi olarak işlenmesi teklifini iki koşul ile kabul ettiğini belirten Azra Kohen, sözleşmeye iki şartı koydurdu. Azra Kohen sözleşmeye birinci Koşul olarak, 'Eserlerin ana fikrine, karakterlerine sadık kalınmasını istedi. İkinci koşul olarak ise 'Dizi içerisinde yer alacak reklamların, yazarın yarattığı karakterlerin temsil ettiği değerlere uygun olması ve yazarın insan sağlığına zararlı olduğuna inandığı paketlenmiş gıda, boyalı içecek ve yiyecek tanıtımlarının kesinlikle dizide yer almamasını' talep etti.
İkinci koşula uyulmadı: Kohen, bu koşullardan ilkinin Ay Yapım ile yaptığı iki sözleşmede de yer aldığını, ikincisinin ise şifahi olarak kendisine söz verildiğini belirtti. İkinci koşula uyulmaması üzerine ise ek protokolle bu koşulun yazılı hale getirildiğini belirten Kohen, eserlerinde yapılacak değişiklerde kendi görüşünün alınması şeklinde sözleşmede düzenleme bulunduğuna dikkat çekti.