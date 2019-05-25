Çukur'un Yamacı Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu!

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli sezon finalinin ardından bu kez beyazperde için kamera karşısına geçecek. İynemli, çekimleri bu yaz başlayacak ve Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde başrolü üstlenecek.