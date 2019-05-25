Çukur'un Yamacı Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu!
Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu.
Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli sezon finalinin ardından bu kez beyazperde için kamera karşısına geçecek. İynemli, çekimleri bu yaz başlayacak ve Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde başrolü üstlenecek.
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O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği film, yabancı bir yapımdan Türkçe'ye uyarlanacak. Filmde İynemli'ye eşlik edecek rol arkadaşları ise henüz belli olmadı.
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Ünlü oyuncu 2013 yılında vizyona giren Tamam mıyız? filminde ise 17 yaşındaki engelli İhsan karakterine hayat vermişti.
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Aras Bulut İynemli, ''Tamam mıyız?'' filmindeki rolü için de “Çağan Irmak, bu rolü teklif ettiğinde resmen korktum.
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