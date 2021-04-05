Çukur'un Vartolu'sundan sürpriz proje Erkan Kolçak Köstendil sevindirdi
Erkan Kolçak Köstendil'den hayranlarını heyecanlandıracak bir haber geldi. Çukur'un Vartolu'su yeni bir projeye imza attı.
Birçok başarılı projede rol almış almış olan şimdilerde final yapmaya hazırlanan Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'den sürpriz bir proje müjdesi geldi.
Erkan Kolçak Köstendil, bestesini Igor Stravinski'nin yaptığı "Askerin Öyküsü" adlı oyunda, anlatıcı olarak sahne alacak.
1. Dünya Savaşı sonrası İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz tarafından yazılan eser, "20. yüzyıl müziğinin en etkili ve önemli bestecilerinden biri" olarak kabul edilen Stravinski'nin vefatının 50. yılında, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun YouTube hesabında, 9-10 Nisan'da 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.
Şef Orçun Orçunsel'in yönetimindeki etkinlikte, ressam Arbil Çelen Yuca eşzamanlı olarak hikayeyi tuvale aktaracak, Begümhan Canbulatoğlu ise dans performansı sergileyecek.