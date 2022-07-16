Çukur'un Vartolu'su oğlu Marsel'in ikinci yaşını kutladı! "Festival gibi ömrün olsun"
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Vartolu rolünü canlandıran Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun oğullarının ikinci yaş gününü kutladılar. doğum günü partisine çok sayıda dostları katıldı.
Uzun süre aşk yaşadıktan sonra Cansu Tosun ve Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında nikah masasına oturmuşlardı.
Oyuncu çift Temmuz 2020'de doğan oğulları ile ilk kez anne babalık duygusunu tatmış oğullarına ise Marsel ismini koymuşlardı.
Mutlu birliktelikleri süren Köstendil ve Tosun'un oğlu Marsel, 2. yaşına girdi. Çift, aile fertleri ve aralarında Nejat İşler, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerle oğullarının doğum gününü kutladı.
Cansu Tosun, eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafları "Şükür..." notuyla yayınlarken Erkan Kolçak Köstendil de yaptığı paylaşımda oğluna "Festival gibi ömrün olsun yol arkadaşım." sözleriyle oğluna seslendi.