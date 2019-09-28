Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den eşi Cansu Tosun'la final pozu
Yeni sezonunda da Çukur'un kadrosunda bulunan Erkan Kolçak Köstendil, yazıp oynadığı ‘12 Numaralı Adam’ oyununun Türkiye turnesinin finalini yaptı.
Erkan Kolçak Köstendil, başarılı oyunculuğunu sahne performansıyla birleştirerek 12 Numaralı Adam isimli tek kişilik oyunuyla büyük başarı elde etmiş ve oyun, dört kıtada 13 ülkede oynanmıştı. Köstendil, oyunun Türkiye turnesinin finalini önceki gün gerçekleştirdi.
‘12 Numaralı Adam’ oyununun Türkiye turnesinin finali, İstanbul’da yapıldı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen galada oyuncuyu, ünlü isimler yalnız bırakmadı. Köstendil, finalde eşi Cansu Tosun’la poz verdi.
Oyunun konusu nedir?
İki maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedek kalmış ve iki sene boyunca tekrar kaleye geçeceği günü beklemiştir.... Kader onu kalesine belki de hiç top gelmeyecek bir maçta tekrar kaleye geçirir..
Bu 90 dakika onun ; geçmişini , yaşadıklarını , seçimlerini ve hayatı , seyirciyle beraber sorguladığı bir doksan dakikaya dönüşecektir.... Erkan Kolçak Köstendil’den kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına çıkmak üzerine tek kişilik bir oyun.