Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil davayı kazandı! Aldığı tazminat dudak uçuklattı
Show TV Çukur dizisinin yıldızı Erkan Kolçak Köstendil açtığı davayı kazandı. Aldığı tazminat dudak uçuklattı.
Çukur dizisin Vartolu karakteriyle yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil, Görünen Adam isimli internet dizisindeki görüntüsünü izin almadan kullandığını ileri sürdüğü bankaya geçtiğimiz yıl dava açmıştı.
Köstendil'in görüntüsünün yasalara aykırı kullanıldığının belirtildiği dilekçede, bankaya durumu bildiren noterden çekilen ihtarnameye cevap verilmediği açıklamıştı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Aydın Kurban ve Ahu Ülgen aracılığıyla tazminat davası açan Erkan Kolçak Köstendil, fikri haklarının ihlal edildiğini söyledi.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğu belirtilen Erkan Kolçak Köstendil'in başarılı bir oyuncu olduğu, bankanın da bu şöhretten faydalanmak istediği belirtildi.