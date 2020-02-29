Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi
SURİYE'nin İdlib kentide Mehmetçik'imize düzenlenen hain saldırı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çukur dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil de duygularını bir asker annesiyle olan anısıyla beraber anlattı.
33 yiten canımız için ünlü isimler şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından kaleme aldı. Bu isimlerden biri de oyuncu Erkan Kolçak Köstendil oldu.
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Erkan Kolçak Köstendil, 27 Şubat gecesi gelen şehit haberlerinin ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Ünlü oyuncu, önceki akşam İzmir’de sahnelediği ''12 Numaralı Adam'' adlı tek kişilik gösterisinin sonunda bir annenin ağlayarak kulise geldiğini belirtti.
Köstendil, yaşadıklarını şöyle anlattı:
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"Dün geceki İzmir oyunumuzun sonunda bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulusimize geldi. 'Oğlum İdlib'de asker' dedi. 'Tamam ara konuşalım' dedik. Eli titredi bir an, aradı oğlunu.''
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