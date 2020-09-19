Çukur'un Vartolu'su davayı kazandı! Erkan Kolçak Köstendil'in aldığı tazminat herkesi şaşırttı

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğu belirtilen Erkan Kolçak Köstendil'in başarılı bir oyuncu olduğu, bankanın da bu şöhretten faydalanmak istediği belirtildi.