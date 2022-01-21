Çukur'un 'Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz 'trans' oldu işte son hali 'Travesti oldum diye...'

Çukur dizisinde ‘Timsah’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdiğini duyurarak trans birey olduğunu ilan etti. Sosyal medyada gündem olan Ahmet Melih Yılmaz'ın TikTok hesabından yayınladığı videoda “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklaması dikkat çekti.