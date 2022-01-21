Çukur'un 'Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz 'trans' oldu işte son hali 'Travesti oldum diye...'
Çukur'un 'Timsah' lakaplı Celil karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu duyurdu TikTok videosunda 'Travesti oldum diye ayol demem' diyen Ahmet Melih Yılmaz sosyal medyayı salladı!
Çukur dizisinde ‘Timsah’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdiğini duyurarak trans birey olduğunu ilan etti. Sosyal medyada gündem olan Ahmet Melih Yılmaz'ın TikTok hesabından yayınladığı videoda “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklaması dikkat çekti.
Çukur’da psikopat ve ağır abi rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medyada trans birey olduğunu artık saklamıyor.
Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren, ardından Cam Tavanlar'da Şinasi rolüyle ekranda olan ve pek çok tiyatro oyununda yer alan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıkladı.
Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu saklamaktan vazgeçerek cinsel yönelimini açıkça duyurdu.