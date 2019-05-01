Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den Larin iddiasına yanıt

Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den Larin iddiasına yanıt

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin'in kendisine sosyal medyadan attığı iddia edilen mesaj hakkında konuştu.

Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den Larin iddiasına yanıt - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi için Antalya'ya giden Dilan Çiçek Deniz, çok mutlu olduğunu ve Antalya'da yaşayan babasını da ziyaret ettiğini belirtti. 

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Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den Larin iddiasına yanıt - Sayfa 2

Çukur dizisinden ayrılan ve yakında rol alacağı filme hazırlandığını da sözlerine ekleyen Deniz, güzel bir film olacağını ve henüz detayları veremeyeceğini ifade etti. 

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Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den Larin iddiasına yanıt - Sayfa 3

Dilan Çiçek Deniz'e Beşiktaşlı futbolcu Larin'in, kendisine sosyal medyadan attığı iddia edilen mesaj da soruldu. 

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Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den Larin iddiasına yanıt - Sayfa 4

Konu hakkında da açıklamalarda bulunan Deniz, "Yoktan yere böyle bir şey olması beni şaşırttı. Böyle bir şey yok, gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

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