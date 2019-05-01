Çukur'un eski yıldızı Dilan Çiçek Deniz'den Larin iddiasına yanıt
Son olarak Çukur dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin'in kendisine sosyal medyadan attığı iddia edilen mesaj hakkında konuştu.
Geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi için Antalya'ya giden Dilan Çiçek Deniz, çok mutlu olduğunu ve Antalya'da yaşayan babasını da ziyaret ettiğini belirtti.
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Çukur dizisinden ayrılan ve yakında rol alacağı filme hazırlandığını da sözlerine ekleyen Deniz, güzel bir film olacağını ve henüz detayları veremeyeceğini ifade etti.
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Dilan Çiçek Deniz'e Beşiktaşlı futbolcu Larin'in, kendisine sosyal medyadan attığı iddia edilen mesaj da soruldu.
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Konu hakkında da açıklamalarda bulunan Deniz, "Yoktan yere böyle bir şey olması beni şaşırttı. Böyle bir şey yok, gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.
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