Çukur'un efsanevi yıldızı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine katıldı bakın kimi canlandıracak
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan başarılı bir oyuncu transfer edildi.
Başrollerinde Buğra Gürsoy, Hatice Şendil ve Ekin Koç gibi isimlerin rol aldığı TRT1 ekranlarını kasıp kavuran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Show TV'nin yakın zamanda final yapacak dizisi Çukur'dan bir oyuncu transfer edildi.
Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından birçok başarılı projede rol alan Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna dahil oldu.
Yakışıklı oyuncunun diziye dahil olması büyük ses getirirken Sultan Alparslan karakterine hayat vereceği de öğrenildi.