Çukur'un Cumali'si Necip Memili aşka geldi! Asmalımescit'te dudak dudağa görüntülendi
Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un Cumali'si Necip Memili, Asmalımescit'te sarışın bir kadınla görüntülendi. Sokakta aşka gelen ikili, dudak dudağa yakalandı.
Show Tv'nin reyring rekortmeni dizisi Çukur'da Cumali Koçovalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz akşam, Asmalımescit'te görüntülendi.Bir mekanda sarışın bir kadınla eğlenen oyuncu, mekan çıkışı kız arkadaşını öpücüklere boğdu.
Görüntülendiğinin farkına varmayan başarılı oyuncu, bir mekanın önünde kız arkadaşıyla öpüştü. Sarışın kadını öpücüklere boğan Necip Memili, daha sonra da arkadaşının elinden tutarak uzaklaştı. Çiftin ne zamandır birlikte olduğu ve genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Necip Memili'nin aşk dolu anları ise kameralara bu şekilde yansıdı.
Peki, Necip Memili kimdir?
Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen Necip Memili, 27 Mayıs 1980’da Adana’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra çalışma hayatına atılan Necip Memili, bir süre çalıştıktan sonra Seyhan Belediye Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı.