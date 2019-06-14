Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka diziden sonra bambaşka birine dönüştü
Show TV'de yayınlanan Çukur'un genç oyuncusu Kubilay Aka, dizinin sezon finaline girmesinin ardından yeni projesi için değişime uğradı.
Kariyerinin henüz başlangıcında olan Kubilay Aka, Vatanım Sensin ve Çukur dizilerinin ardından yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix'in yeni gençlik dizisinde başrol oynayacak olan Kubilay Aka, bu dizi için ise imajını değiştirdi.
Önceki gün sosyal medya hesabından sevgilisi Miray Daner ile bu pozu paylaşan Kubilay Aka, sakalsız yeni imajıyla dikkatleri üzerine topladı. Aka'nın sakalsız haline takipçilerinden tam not geldi.
Ayrıca Kubilay Aka, sevgilisi Miray Daner ile aşk pozunu sosyal medya hesabından "Sevgilim diye demiyorum" notuyla kalp emojisi koyarak paylaştı. Peki kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Kubilay Aka kimdir?
Kubilay Aka kimdir?: 12 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur.