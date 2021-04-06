Çukur'un Celasun'u diziden ayrıldı Kubilay Aka bakın neler yazdı
Show TV'deki Çukur dizisi finale giderken dizinin Celasun'u Kubilay Aka diziden ayrıldı. Aka, duygusal bir mesaj yayımladı.
Çukur dizisi, adım adım finale gidiyor. Dizide, 'Celasun' karakterini canlandıran Kubilay Aka, sevilen dizinin kadrosundan duygusal bir mesajla ayrıldı. Dün akşam yayımlanan yeni bölüme Kubilay aka damgasını vurdu.
Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın geçtiği Çukur'un yeni bölümde Celasun hain bir saldırıya uğradı. Aracında boğulan Celasun 123. bölümde diziye veda etti.
Vedasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kubilay Aka, hem Instagram hem de Twitter'dan paylaşım yaptı.
Aka, şunları yazdı:
"4 sene oldu dile dolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle. Eyvallah Çukur. Hakkınız ödenmez"