Çukur'un 3. sezon bombası sosyal medyayı karıştırdı! Öyle bir isim geliyor ki..
Show TV'nin fenomen olan dizisi Çukur'un 3. yeni sezonu ile geri sayım başladı, çekimler başlıyor. Ay Yapım yeni sezon için öyle bir isimle anlaştı ki, sosyal medya karıştı. Peki Çukur'un yeni sezonuna dahil olacak isim kim?
Unutulmaz bir sezon finali ekranlara ara veren Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'un yeni sezon bombası patladı. 26 Ağustos'ya yeni sezon çekimlerinin başlayacağı diziye öyle bir isim geliyor ki, Ay Yapım o isimle imzayı attı.
Daha ilk bölümü ile farklı senaryosu ve alkış toplayan oyunculukları ile rakiplerinden sıyrılan, reyting başarısı ile de Show TV'nin yüzünü güldüren dizi Çukur'un 3. sezonu için artık heyecanlı geri sayım başladı.
Medya kulislerinde dolaşan bir haber ise dizinin hayranlarını ikiye böldü. İddialara göre Ay Yapım yeni sezonda dizinin müzikleri için MERO'ya teklif götürdü ve MERO bu teklifi kabul etti.
Aslen Adanalı olan Almanya'da yaşayan ve dünya müzik listelerini alt üst eden MERO'nun Çukur kadrosuna katılması dizinin hayranları ikiye böldü. Şu sıralar Olabilir şarkısı ile Türkiye'de de büyük ses getiren MERO, verdiği bir röportajda Çukur dizisini hayranlıkla izlediğini belirtmişti.