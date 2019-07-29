Çukur'un 3. sezon bombası sosyal medyayı karıştırdı! Öyle bir isim geliyor ki..

Unutulmaz bir sezon finali ekranlara ara veren Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'un yeni sezon bombası patladı. 26 Ağustos'ya yeni sezon çekimlerinin başlayacağı diziye öyle bir isim geliyor ki, Ay Yapım o isimle imzayı attı.