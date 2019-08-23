Çukurova'nın Züleyha'sı kırmızı elbisesi yorum yağdı!

2. sezonunun ekim ayının ilk haftası başlaması beklenen dizide yıldızı parlayan ve güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri de Hilal Altınbilek oldu. Duru güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuk performans ile de seyirciden tam not alan Hilal Altınbilek şu sıralar tatilde.