Çukurova'nın Züleyha'sı kırmızı elbisesi yorum yağdı!

Çukurova'nın Züleyha'sı kırmızı elbisesi yorum yağdı!

ATV'nin iddialı yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhası'sı Hilal Altınbilek, yeni sezon çekimleri öncesi tatilde. Seksi kırmızı elbisesi ile poz veren Hilal Altınbilek'e yorum be beğeni yağdı.

Çukurova'nın Züleyha'sı kırmızı elbisesi yorum yağdı! - Sayfa 1

 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2. sezon çekimleri Adana'da başlamak üzere, ekip geri sayıma başladı. Dizinin güzelliği ile dikkat çeken Züleyha'sı Hilal Altınbilek ise yeni sezon öncesi tatilde enerji topluyor. 

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Çukurova'nın Züleyha'sı kırmızı elbisesi yorum yağdı! - Sayfa 2

Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizide Vahide Perçin, Kerim Alışık gibi usta oyuncuların yanı sıra Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi başarılı isimler de var. 

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Çukurova'nın Züleyha'sı kırmızı elbisesi yorum yağdı! - Sayfa 3

2. sezonunun ekim ayının ilk haftası başlaması beklenen dizide yıldızı parlayan ve güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri de Hilal Altınbilek  oldu. Duru güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuk performans ile de seyirciden tam not alan Hilal Altınbilek şu sıralar tatilde. 

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Çukurova'nın Züleyha'sı kırmızı elbisesi yorum yağdı! - Sayfa 4

Magazin basınında da son günlerde sık sık adı geçen Hilal Altınbilek, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Diziden sonra instagram takipçisi hayli artan oyuncunun şu an 458 bin takipçisi bulunuyor. 

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