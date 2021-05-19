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Çukur'dan bomba ismi Cem Yılmaz dizisine transfer etti: Arkalarından mendil sallıyoruz

Çukur'dan bomba ismi Cem Yılmaz dizisine transfer etti: Arkalarından mendil sallıyoruz

Dizi ve film projesiyle meşgul olan 48 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Çukur'dan bomba ismi Cem Yılmaz dizisine transfer etti: Arkalarından mendil sallıyoruz

Dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisi ile gündemde olan Cem Yılmaz, önceki gün yakın arkadaşı Zafer Algöz ile Etiler'de görüntülendi.

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Çukur'dan bomba ismi Cem Yılmaz dizisine transfer etti: Arkalarından mendil sallıyoruz

Yazın başlayacak 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" dedi.

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Çukur'dan bomba ismi Cem Yılmaz dizisine transfer etti: Arkalarından mendil sallıyoruz

Usta komedyen, "Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da." açıklamasını yaptı.

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Çukur'dan bomba ismi Cem Yılmaz dizisine transfer etti: Arkalarından mendil sallıyoruz

Yılmaz, yeni projesinde oyuncu ve İbrahim Selim ile Bu Gece programının sunucu İbrahim Selim'in de yer alacağını söyledi. 

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