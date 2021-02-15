Çukur'dan ayrılan Hazal Subaşı'nın yeni projesi belli oldu sevindiren haber geldi

Hazal Subaşı, Show TV'nin fenomen dizisinde Nehir karakterine hayat veriyordu. Diziden ayrılmasına hayranları çok üzülmüştü sonunda sevindiren haber geldi. Yeni dijital platformlardan biri Gain'deki ''Bizi Ayıran Çizgi'' adlı projesinin ardından şimdi de Tims&B'nin Netflix için çekeceği "Sıcak Kafa" dizisiyle görüşüyor.