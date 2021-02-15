Çukur'dan ayrılan Hazal Subaşı'nın yeni projesi belli oldu sevindiren haber geldi
Çukur dizisinde Nehir karakteriyle rol almış olan Hazal Subaşı'nın yeni projesi belli oldu. Gain'den sonra Netflix'te olacak.
Hazal Subaşı, Show TV'nin fenomen dizisinde Nehir karakterine hayat veriyordu. Diziden ayrılmasına hayranları çok üzülmüştü sonunda sevindiren haber geldi. Yeni dijital platformlardan biri Gain'deki ''Bizi Ayıran Çizgi'' adlı projesinin ardından şimdi de Tims&B'nin Netflix için çekeceği "Sıcak Kafa" dizisiyle görüşüyor.
Subaşı'nın yeni projesi, dijital dizi platformu Netflix'in Türkiye'de izleyiciye sunacak dizilerinden biri 'Sıcak Kafa' oldu. Ünlü oyuncu imza atarsa yeni dizinin başrolünde olacak.
Tims&B'nin yapımcılığında çekilecek filmin yönetmenliğini Mert Baykal üstlenecek. Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere birçok başarılı işe imza atan Baykal uzun süredir bu proje üzerine çalışıyor.
Bu haber, Hazal Subaşı'nın adını yeni bir projede duyan hayranları ise çok sevindirdi.