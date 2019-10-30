Çukur'dan apar topar ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in olay küvet pozuna binlerce yorum yağdı
Çukur dizisinden geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Dilan Çiçek Deniz, paylaştığı küvet pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bodrum Masalı'ndan ayrıldıktan sonra Çukur dizisi ile ekranlara dönen ve burada canlandırdığı Sena karakteriyle adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Son olarak önceki gün 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu pozları payalaşan Deniz, kısa sürede 200 bini aşkın beğeni aldı.
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Takipçileri mekanı merak etti: Küvetin beyaz toplarla dolu olması ve duvarda onlarca ördeğin dizili olması, takipçilerini mekanın neresi olduğu konusunda ise meraklandırdı.
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Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir.
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