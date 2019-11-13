Çukur'daki halinden eser yok Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli pozu olay

Başarılı isim Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliğiyle hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Deniz'in, önceki gün katıldığı bir davette giydiği kıyafetle yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.