Çukur'daki halinden eser yok Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli pozu olay
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuldu.
Başarılı isim Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliğiyle hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Deniz'in, önceki gün katıldığı bir davette giydiği kıyafetle yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu pozunu paylaşan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede yüzbinlerce beğeni almayı başardı. Deniz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.
Verdiği kilolar endişelendirmişti: Genç oyuncu, son olarak aşırı zayıflaması nedeniyle gündeme gelmiş ve takipçilerini endişelendirmişti. İyi olduğunu ve bir rahatsızlığının bulunmadığını söyleyen güzel oyuncu, kilo almak istediğini de belirtmişti.
Peki Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir.