Çukur'da yıldızını parlattı! Berkay Ateş Avrupa'yı sallayamaya gidiyor

Ödül kazandı: 30. Ankara Fİlm Festivali'nde yolculuğuna devam eden Görülmüştür ile Berkay Ateş bu festivalde en iyi erkek ödülü kazandı. Filmin yönetmen koltuğunda Serhat Karaaslan otururken oyuncu kadrosunda ise Berkay Ateş'in yanı sıra Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak, Füsun Demirel ve Ercan Kesal gibi önemli isimler yer alıyor.