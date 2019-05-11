Çukur'da veda mı var? Gerilim yükseliyor

Yeni bölüm nasıl olacak?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.