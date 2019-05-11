Çukur'da veda mı var? Gerilim yükseliyor
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'da tansiyonlar yükseliyor.
Show TV’de ekrana gelen, sezon finaline son 3 bölüm kalan, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İdris Koçovalı’nın, “Takip edin beni!” emriyle tüm Koçovalıların harekete geçtiği heyecan dolu tanıtımda Azer Timsah’tan, Yamaç ve Koçovalılar hakkında bilgi topluyor.
Özer’in, Yücel’le anlaşması ise büyük savaşın başlayacağının sinyallerini veriyor. Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda çatışmanın ortasında patlayan silah, “Namlunun ucundaki isim kim?” sorusunu akla getirirken Uluç’un, Koçovalılar tarafından alıkonulduğu görülüyor. Yamaç’ın, “Yerini öğrenmek istemiyorum, kendisini istiyorum!” sözleri dikkat çekerken, gelen siyah zarf gerilimi yükseltiyor.
Yeni bölüm nasıl olacak?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 32. bölümünde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş’un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç’un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla’yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.
Bu sırada Azer’i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah’la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur’da tansiyon yükselecek.