Çukur'da şoke eden ayrılık Show TV dizisinden Erkan Kolçak Köstendil veda etti
Show TV kanalının Çukur dizisindeki ayrılık izleyenleri isyan ettirdi. Dizinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, yayımlanan son bölümde veda etti.
Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölümünde izleyiciler çileden çıktı. Dizide Vartolu rolünde olan Erkan Kolçak Köstendil, veda sahnesiyle görenleri isyan ettirdi. Vartolu'nun aniden Afganistan'a gitmesi dikkatleri çekti.
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Çukur'da Halil İbrahim'in acilen Afganistan'a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç'ın görüşme isteğini yerine getiremedi.
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Yamaç, Vartolu'dan Afganistan'a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etti.
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Vartolu, kardeşi Yamaç'a sarılarak "Ben yokken öleyim deme. Vurulma da. Ayağına taş değmesin" dedi.
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