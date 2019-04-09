Çukur'da Sena'nın ölümü yürek yaktı! Sosyal medya çalkalandı

İyi ki varsınız iyi ki: Sürekli kendimi geliştirmem için beni motive ettiniz. Yanımda oldunuz, sağ olun. Sena'dan da çok şey öğrendim. Güçlü olmayı, hayır demeyi, çok sevmeyi herkesi ama her şeyi. Son sahneye kadar yanımda olan ve bana çok yardımcı olan partnerime, ay yapıma, sevgili yönetmenlerimize, senaristimize, oyuncu arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, babama, anneme, güzel kızlarıma fakat en büyük teşekkür ne kadar çok çalışsalar da, yorulsalar da işlerini en iyi şekilde yapan ve bunu yaparken iyi insan olmayı unutmayan tüm reji, prodüksiyon ve set ekibine... İyi ki varsınız, iyi ki... Belki hic¸birimiz kahraman değiliz. Hele ben, hic¸ değilim! Sevdiklerini korumak ic¸in kahraman olmaya da gerek yok zaten.