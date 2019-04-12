Çukur'da ölen Dilan Çiçek Deniz gerçek hayatta sevgilisinden darbeyi yedi!
Çukur'un son bölümünde beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Birkan Sokullu'yla yollarını ayırdı.
Oyuncu ve model Berrak Tüzünataç'la geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ilişkisini bitiren Birkan Sokullu, Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'le Ocak ayında birlikteliğe başlamıştı. Geçtiğimiz gün kameralara yakalanan Birkan Sokullu, güzel giden ilişkilerindeki kötü haberi resmen duyurdu.
Aşklarını magazin gündeminden uzak olarak sürdüren Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin sevenlerini üzecek haber yakışıklı oyuncudan geldi. Birkan Sokullu, görüntülendiği bir mekanda Dilan Çiçek deniz ile ayrılma haberlerini şu sözlerle açıkladı:
"Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim ki Dilan'la saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık"
Bu sözlerin ardından Dilan Çiçek Deniz'in sevenleri, ayrılığın sebebi olarak Birkan Sokullu'nun eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'ı gösterdi. Tüzünataç'ın, 33 yaşındaki Birkan Sokullu ile 24 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in arasına girdiği iddia edildi.