Çukur'da ölen Dilan Çiçek Deniz gerçek hayatta sevgilisinden darbeyi yedi!

Aşklarını magazin gündeminden uzak olarak sürdüren Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin sevenlerini üzecek haber yakışıklı oyuncudan geldi. Birkan Sokullu, görüntülendiği bir mekanda Dilan Çiçek deniz ile ayrılma haberlerini şu sözlerle açıkladı: