Çukur'da o detayı kimse fark etmedi! Yıllar sonra iki isim tekrar bir araya geldi
Yeni sezonun ikinci bölümüyle önceki akşam Show TV'de ekrana gelen Çukur'da ilginç bir tesadüf yaşandı. Birçok seyirci yaşanan bu tesadüfün farkına varmadı.
Ekranlara dönüş yaparak reytinglerdeki ilk sıraya yeniden yerleşen Çukur, 23 Eylül akşamı yayınlayan yeni bölümüyle sevenlerini ekrana kilitledi. Heyecanın bir an bile düşmediği bölümde yıllar sonra herkesi şaşırtan bir tesadüf yaşandı.
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Dizinin son bölümünde yıllar sonra genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve usta oyuncu Meral Çetinkaya tekrar bir araya geldi.
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İki isim yıllar önce yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde bir araya gelmişlerdi.
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2010 yılında başlayan dizi, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy ve küçük oyuncu Emre Berke Zincidi için de bir dönüm noktası olmuştu.
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