Çukur'da final öncesi flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

27 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizinin kadrosuna Feridun Bozdeveci katıldı. Daha önce "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" ve "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" gibi sevilen projelerde rol alan Bozdeveci, "Çukur"da Süleyman karakterini canlandıracak.