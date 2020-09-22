Çukur'da beklenmedik ayrılık! Berkay Ateş veda mesajında bakın ne dedi
Ekranların sevilen dizisi Çukur'a yeni sezonda bir isim veda ederek diziden ayrıldı.
Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur, dün akşam 96. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşandığı Çukur'da bir de veda yaşandı.
19
Mahsun, yanına küçük kardeşlerini de alarak mahalleden ayrıldı.
29
Mahsun'u yeni yolculuğunda annesi de yalnız bırakmadı. Böylece Çukur'un Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş de 96. bölümde diziye veda etti.
39
Çukur dizinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sen Kuzular'a sahip çıktın ve kendi evinizi, kendi Çukur'unuzu kurmak için bir yola çıktın. Kapımız sana hep açık Mahsun. Yine bekleriz" paylaşımı yapıldı.
49