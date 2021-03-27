Çukur'da başlayan aşk bitti Hazal Subaşı'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu ayrılığı duyurdu

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı ayrıldı. 42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu, 24 yaşındaki Hazal Subaşı ile ayrılıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.