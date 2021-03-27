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Çukur'da başlayan aşk bitti Hazal Subaşı'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu ayrılığı duyurdu

Çukur'da başlayan aşk bitti Hazal Subaşı'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu ayrılığı duyurdu

Show TV'nin Çukur dizisinde başlayan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşkı bitti. Kocaoğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çukur'da başlayan aşk bitti Hazal Subaşı'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu ayrılığı duyurdu

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı ayrıldı. 42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu, 24 yaşındaki Hazal Subaşı ile ayrılıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Çukur'da başlayan aşk bitti Hazal Subaşı'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu ayrılığı duyurdu

Rıza Kocaoğlu, şunları yazdı:

"Dünyanın ve ülkemizin çok zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verdiğimiz bu günlerde gündemi meşgul etmek istemesek de paylaşmak durumunda kaldık.''

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Çukur'da başlayan aşk bitti Hazal Subaşı'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu ayrılığı duyurdu

''Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız.''

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Çukur'da başlayan aşk bitti Hazal Subaşı'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu ayrılığı duyurdu

''Birbirimize karşı saygı duyarak verdiğimiz bu kararımıza siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz.''

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