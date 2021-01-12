Çukur'a Nejat İşler geldi ama ünlü oyuncu veda etti sosyal medya sallandı

Ancak Çağatay'ın kendilerini korumak için yurt dışından getirdiği siyah maskeli dövüşçü, kurduğu tuzaklarla Koçovalılar'ı tek başına kaçırdı. Cumali, Meke ve Yamaç'ı da yaralayan gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.