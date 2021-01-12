Çukur'a Nejat İşler geldi ama ünlü oyuncu veda etti sosyal medya sallandı
Show TV Çukur dizisine Nejat İşler geri döndü ortalık fena karıştı. Çukur'un final sahnesinde bir ayrılık ortaya çıktı.
Ekranların fenomen dizisi Çukur'da bu sıralara oyuncu hareketliliği var. Geçtiğimiz gün Çukur dizisi yeni bölümüyle yayımlandı. Seyircinin merakla beklediği diziye sevilen oyuncu geri döndü. Fakat bir başka ünlü oyuncunun diziden ayrılması üzdü.
Çağatay, Çukur'da babası Cengiz Erdenet'le konuştu, yeniden işlerin başına geçebilmek için geri döndü. Cengiz Erdenet'in otelde kaldığını öğrenen Koçovalılar ise baskın düzenledi.
Ancak Çağatay'ın kendilerini korumak için yurt dışından getirdiği siyah maskeli dövüşçü, kurduğu tuzaklarla Koçovalılar'ı tek başına kaçırdı. Cumali, Meke ve Yamaç'ı da yaralayan gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
Çağatay ve Kulkan babaları Cengiz Erdenet'in devrinin bittiğini düşündükleri için beklenmedik bir karar aldı. Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi.