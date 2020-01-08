Çukur'a bomba transfer! Tolga Sarıtaş 'Çivi' olarak kadroya dahil oldu

Diziye Nejat İşler, Çağatay karakteri ile katıldı. Diziye katılan bu ünlü isim büyük ses getirdi. Ancak gelecek olan isimler Nejat İşler ile sınırlandırılmadı. Yeni isimlerin geleceğine dair söylentiler dolaşırken gündeme Tolga Sarıtaş’ın ismi bomba gibi düştü.