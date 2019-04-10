Çukur'a bomba transfer İşte Sena'nın yerine gelecek güzel

Sinem Kobal Kimdir?

14.8.1987 Sinem Kobal Türk , sinema , tiyatro, reklam, sunucu ve dizi oyuncusu. 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Rize'li bir ailenin kızıdır.Anneannesi Bursa/Karacabey'in Kurşunlu köyünde ikamet etmektedir. Babası İnşaat mühendisi annesi ise ev hanımıdır.Kerem adında Selena dizisinde Atacan Baybars adlı bir karakteri oynayan bir erkek kardeşi var. Dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etti. Royal Akademi'den diplomasını aldı.İSTEK vakfı Özel Acıbadem Lisesini 2001 yılında bitirdi. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, okul basketbol takımıyla İstanbul...