Çukur'a bomba transfer İşte Sena'nın yerine gelecek güzel
Sinem Kobal'ın Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisine dahil olacağı ve bölüm başına 50 bin TL alacağı iddia edildi.
Bilal Özcan’ın haberine göre, son dönemde öne çıkan dizilerin başında gelen Çukur’a Sinem Kobal da dahil olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal’ın yeni sezonda kadroya katılacağı iddia edildi. Kobal’ın bölüm başına 50 bin TL alacağı öne sürüldü.
Kobal’ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan’ın da diziye dahil olacağı öne sürüldü.
Öte yandan Sinem Kobal, yüzü olduğu ayakkabı markasının lansmanında, "Şu an için içime sinen senaryo yok" diyerek bir süre daha ekranlarda olmayacağının sinyalini vermişti.
Sinem Kobal Kimdir?
14.8.1987 Sinem Kobal Türk , sinema , tiyatro, reklam, sunucu ve dizi oyuncusu. 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Rize'li bir ailenin kızıdır.Anneannesi Bursa/Karacabey'in Kurşunlu köyünde ikamet etmektedir. Babası İnşaat mühendisi annesi ise ev hanımıdır.Kerem adında Selena dizisinde Atacan Baybars adlı bir karakteri oynayan bir erkek kardeşi var. Dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etti. Royal Akademi'den diplomasını aldı.İSTEK vakfı Özel Acıbadem Lisesini 2001 yılında bitirdi. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, okul basketbol takımıyla İstanbul...