Çukur'a bomba isim transfer oldu Barış Arduç sürprizi bakın hangi rolde

Show Tv'nin tartışmalı dizisi Çukur'a bomba bir isim transfer oldu. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Çukur'un kadrosuna dahil oldu.

Ay yapım imzalı Çukur dizisi, yeni bölüm fragmanıyla izleyenlerini heyecanlandırdı. Show TV ekranlarının Pazartesi yayımlanan dizisi Çukur, hız kesmeden devam ediyor. Heyecan yeni bölümün ipuçları fragmanda yer alırken kadroya yeni katılan isim de olay oldu.

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Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, Çukur dizisinde Koçovalıların büyük düşmanı olarak yer alacak. Arduç, Çağatay Erdenet’in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet’in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

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Peki, Çukur'un son bölümünde neler oldu?

Yamaç, Çağatay'ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur'u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim'i de yanına alarak mahalleye döndü. 

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Vartolu'nun da yardımıyla Akın ve Damla'yı cezaevinden çıkaran Yamaç, ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalıştı.

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