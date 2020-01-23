Çukur zirveyi Sefirin Kızı'na kaptırdı flaş transfer anında gerçekleşti
Reyting sıralamasındaki zirveyi Sefirin Kızı dizisine kaptıran Çukur'da flaş bir transfer gerçekleşti. Dizinin kadrosuna Alara Turan da dahil oldu.
Üç sezondur heyecanla izlenen Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur, reyting sıralamalarındaki zirvesini Sefirin Kızı dizisine kaptırdı. Sıklıkla dizide kadro değişikliğiyle gündeme gelen Çukur, yeni kanı anında buldu.
110
Çukur'a Alara Turan da dahil oldu. Alara Turan, ‘Songül’ karakteriyle Akın’ın eski kız arkadaşını canlandıracak. Turan, son olarak Kardeş Çocukları dizisinde yer almış fakat dizinin ömrü pek de uzun ömürlü olmamıştı.
210
Peki, Alara Turan kimdir?
Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
310
Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
410